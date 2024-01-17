Министр обороны Болгарии объяснил заминку с передачей старых БТР Украине

Болгария не передала ВСУ подержанную бронетехнику, так как сейчас ищет источник финансирования, который позволит доставить технику в Незалежную. Об этом сообщил министр обороны страны Тодор Тагарев.

"Логистика понятна, ясно, кто загрузит и куда должны отправиться [бронетранспортёры]. Зная сумму, которая необходима для транспортировки, мы могли бы, вероятно, справиться средствами из своего бюджета, но надеемся, что кто-нибудь из наших союзников сможет эти затраты взять на себя. Если не получится, будем искать другие возможности", — объяснил Тагарев во время выступления перед депутатами профильной комиссии парламента.