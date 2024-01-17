Регион

Уведомления отключены

17 января, 18:47

Министр обороны Болгарии объяснил заминку с передачей старых БТР Украине

Болгария заявила, что не может отправить Украине старые БТР из-за нехватки денег

Болгария не передала ВСУ подержанную бронетехнику, так как сейчас ищет источник финансирования, который позволит доставить технику в Незалежную. Об этом сообщил министр обороны страны Тодор Тагарев.

"Логистика понятна, ясно, кто загрузит и куда должны отправиться [бронетранспортёры]. Зная сумму, которая необходима для транспортировки, мы могли бы, вероятно, справиться средствами из своего бюджета, но надеемся, что кто-нибудь из наших союзников сможет эти затраты взять на себя. Если не получится, будем искать другие возможности", — объяснил Тагарев во время выступления перед депутатами профильной комиссии парламента.

США не готовят новые поставки оружия для Киева
США не готовят новые поставки оружия для Киева

А тем временем украинская армия столкнулась с острым дефицитом боеприпасов на фоне споров Белого дома и Конгресса по дальнейшей поддержке Украины. На каждый залп ВСУ российские войска отвечают с пятикратной силой, пожаловался лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Обложка ©

Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Болгария
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров