Министр обороны Болгарии объяснил заминку с передачей старых БТР Украине
Болгария заявила, что не может отправить Украине старые БТР из-за нехватки денег
Болгария не передала ВСУ подержанную бронетехнику, так как сейчас ищет источник финансирования, который позволит доставить технику в Незалежную. Об этом сообщил министр обороны страны Тодор Тагарев.
"Логистика понятна, ясно, кто загрузит и куда должны отправиться [бронетранспортёры]. Зная сумму, которая необходима для транспортировки, мы могли бы, вероятно, справиться средствами из своего бюджета, но надеемся, что кто-нибудь из наших союзников сможет эти затраты взять на себя. Если не получится, будем искать другие возможности", — объяснил Тагарев во время выступления перед депутатами профильной комиссии парламента.
А тем временем украинская армия столкнулась с острым дефицитом боеприпасов на фоне споров Белого дома и Конгресса по дальнейшей поддержке Украины. На каждый залп ВСУ российские войска отвечают с пятикратной силой, пожаловался лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
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