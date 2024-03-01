Болгария отказалась от нефти из России Novinite: Болгария официально прекратила импорт российской нефти с 1 марта 1 марта, 15:48 Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти. Обложка © Shutterstock

Болгария перестала покупать российскую нефть, соответствующее решение вступило в силу с сегодняшнего дня. Об этом сообщает агентство Novinite, напоминая, что страна хотела использовать топливо из России до конца года, но решила поспешить с прекращением импорта из-за "геополитической напряжённости".

"С 1 марта вступает в силу решение, согласно которому Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти для производства топлива", — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Европа намерена полностью отказаться от российского газа, поставляемого через Украину. Соглашение о транзите топлива закончится 31 декабря 2024 года, ЕС не хочет его продлевать. По словам представителя Еврокомиссии, только Австрия, Словакия, Чехия, Италия продолжают получать российский газ, поэтому власти ЕС собираются "тесно поработать с этими странами", чтобы перевести их на другое топливо.

Авторы Татьяна Миссуми