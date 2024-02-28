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ЕС работает над полным отказом от транзита российского газа через Украину

В ЕК заявили о работе ЕС над полным отказом от поставок газа РФ через Украину

28 февраля, 12:39
ЕК работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину. Обложка © Shutterstock

ЕК работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину. Обложка © Shutterstock

Европа намерена полностью отказаться от российского газа, поставляемого через Украину, и уже работает над поиском альтернативных вариантов. Об этом сказал представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи на брифинге в Брюсселе, отметив, что сегодня этим маршрутом в ЕС поступает почти 15 миллиардов кубометров голубого топлива в год.

Соглашение о транзите газа из России через Украину закончится 31 декабря 2024 года. По словам Макфи, Европа не будет его продлевать. Он отметил, что сейчас Австрия, Словакия, Чехия, Италия продолжают получать российский газ, поэтому власти ЕС собираются "тесно работать с этими странами", чтобы перевести их на другое топливо.

"Я не буду говорить о конкретных маршрутах, но речь идёт о том, чтобы эти страны могли получить газ по другим газопроводам, а также сжиженный природный газ, и мы уверены, что это возможно", — пояснил Макфи.

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Ранее Правительство Украины опровергло готовность продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу через свою территорию, при том что договор заканчивается в конце 2024 года. Вице-премьер РФ Александр Новак также подтвердил, что сейчас Москва не ведёт переговоров на этот счёт.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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