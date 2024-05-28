Швеция нашла повод уклониться от передачи Киеву истребителей Gripen Reuters: Швеция решила подождать с поставками Киеву истребителей Gripen 28 мая, 13:07 Швеция решила подождать с поставками Киеву истребителей Gripen. Обложка © ТАСС / ЕРА

Швеция временно отказалась от поставок Украине истребителей Gripen, потому что сейчас якобы важнее сосредоточиться на отправке украинской армии американских F-16. Об этом заявил шведский министр обороны Пол Юнсон.

"Другие страны коалиции призвали нас подождать с системой Gripen. Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16", — цитирует чиновника агентство Reuters.

Напомним, ещё осенью прошлого года Швеция обещала отправить Украине истребители Gripen. В качестве компенсации страна просила НАТО принять её в свой состав. Швеция получила членство в альянсе в марте текущего года.

Авторы Татьяна Миссуми