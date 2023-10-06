В Швеции заявили, что дадут Киеву истребители только при условии своего членства в НАТО

Одним из условий для поставок Украине истребителей JAS 39 Gripen является членство Швеции в НАТО, сообщили в пресс-службе правительства королевства. Кабмин официально поручил вооружённым силам оценить условия передачи Киеву этих самолётов.

"Правительство поручает вооружённым силам при поддержке ведомства материального обеспечения вооружённых сил тщательно проанализировать и отчитаться об условиях возможной поддержки Украины истребителями", — говорится в опубликованном сообщении.

Так, в отчёте должно быть отражено влияние этого шага на обороноспособность страны и оборонную экономику. Подчёркивается, что одним из условий передачи истребителей является то, что "Швеция сначала должна войти в НАТО".

Ранее ряд СМИ со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Юнсона писали, что одним из условий передачи Украине истребителей является евроатлантическая интеграция королевства.