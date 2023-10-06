В Швеции заявили, что дадут Киеву истребители только при условии своего членства в НАТО
В Швеции подтвердили условие о членстве в НАТО для поставок Киеву JAS 39 Gripen
Одним из условий для поставок Украине истребителей JAS 39 Gripen является членство Швеции в НАТО, сообщили в пресс-службе правительства королевства. Кабмин официально поручил вооружённым силам оценить условия передачи Киеву этих самолётов.
"Правительство поручает вооружённым силам при поддержке ведомства материального обеспечения вооружённых сил тщательно проанализировать и отчитаться об условиях возможной поддержки Украины истребителями", — говорится в опубликованном сообщении.
Так, в отчёте должно быть отражено влияние этого шага на обороноспособность страны и оборонную экономику. Подчёркивается, что одним из условий передачи истребителей является то, что "Швеция сначала должна войти в НАТО".
Ранее ряд СМИ со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Юнсона писали, что одним из условий передачи Украине истребителей является евроатлантическая интеграция королевства.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев хочет получить от Запада истребители не хуже российского Су-35 — "повелителя неба". Причём, отметил он, это должны быть новые модификации.
Getty Images / Mark Cuthbert