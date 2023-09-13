Шведские Gripen, обещанные Киеву, назвали истребителями для бедных

Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал истребителями для бедных самолёты Gripen, которые Швеция планирует передать Украине. По его словам, страны собирают оружие для Киева буквально "с миру по нитке".

"Истребители Gripen называют истребителями для бедных. Они очень лёгкие, простые, ничего нового там нет ни в двигателях, ни в системах управления огнём, ни в ракетном вооружении", — приводит его слова "Лента.ру".

Эксперт также предположил, что Правительство Швеции просто хочет избавиться от старой техники, отправив её на Украину, после чего заменить арсенал более современным вооружением. Так, например, страна в рамках военно-стратегического сотрудничества с Вашингтоном планирует закупить у США истребители F-35.