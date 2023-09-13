Шведские Gripen, обещанные Киеву, назвали истребителями для бедных
Эксперт Прохватилов назвал истребителями для бедных поставляемые Киеву Gripen
Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал истребителями для бедных самолёты Gripen, которые Швеция планирует передать Украине. По его словам, страны собирают оружие для Киева буквально "с миру по нитке".
"Истребители Gripen называют истребителями для бедных. Они очень лёгкие, простые, ничего нового там нет ни в двигателях, ни в системах управления огнём, ни в ракетном вооружении", — приводит его слова "Лента.ру".
Эксперт также предположил, что Правительство Швеции просто хочет избавиться от старой техники, отправив её на Украину, после чего заменить арсенал более современным вооружением. Так, например, страна в рамках военно-стратегического сотрудничества с Вашингтоном планирует закупить у США истребители F-35.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за помощи Украине. Поддержка Киева буквально обернулась для страны и её жителей настоящей катастрофой. По словам политического обозревателя Магнуса Стенлунда, страна отправляет союзнику наилучшее оружие, в то время как остальные передают подлежащее ремонту и модернизации.
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