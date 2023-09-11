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Опубликовано 11 сентября 2023, 07:38

В Швеции рассказали, чем для страны обернулась помощь Украине

SwebbTV: Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за помощи Украине

Поддержка Украины обернулась для Швеции катастрофой. Как заявил политический обозреватель Магнус Стенлунд, страна отправляет Киеву только самое лучшее оружие, в то время, как остальные передают подлежащее ремонту и модернизации.

"Мы оказались в худшей из возможных ситуаций. Мы отличаемся от большинства западных стран тем, что отправляем Украине наше самое современное оружие. Остальные ограничились тем, что так и так предстоит заменить или модернизировать. Это касается и истребителей F-16. А самолёты Gripen — лучшее, что у нас есть", — пояснил он в интервью swebbTV.

Стенлунд также пожаловался на отношение Правительства Швеции, которое не позволяет жителям решать судьбу членства страны в НАТО. При этом власти ведут себя так, словно государство уже стало членом альянса.

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Лайф рассказывал, что в августе Швеция утвердила предоставление Киеву 500 миллионов евро на восстановление Украины. Эта сумма не окончательная. Ожидается, что к проекту помощи подключатся и бизнесмены.

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Unsplash

Оксана Попова
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