Поддержка Украины обернулась для Швеции катастрофой. Как заявил политический обозреватель Магнус Стенлунд, страна отправляет Киеву только самое лучшее оружие, в то время, как остальные передают подлежащее ремонту и модернизации.

"Мы оказались в худшей из возможных ситуаций. Мы отличаемся от большинства западных стран тем, что отправляем Украине наше самое современное оружие. Остальные ограничились тем, что так и так предстоит заменить или модернизировать. Это касается и истребителей F-16. А самолёты Gripen — лучшее, что у нас есть", — пояснил он в интервью swebbTV.

Стенлунд также пожаловался на отношение Правительства Швеции, которое не позволяет жителям решать судьбу членства страны в НАТО. При этом власти ведут себя так, словно государство уже стало членом альянса.