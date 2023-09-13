В ВСУ понадеялись получить от Запада истребители не хуже российского "повелителя неба"

Украина хочет получить от Запада истребители последних поколений, не уступающие российским Су-35. Надеждами Киева поделился в эфире новостного телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, признав военный самолёт РФ "повелителем неба".

"Наш основной конкурент и противник в борьбе за преобладание в воздухе — это Су-35. Надо понимать, что самолёт, который мы хотим получить от партнёров, должен не уступать ему в тактико-технических характеристиках и вооружении", — заявил Игнат.

Он добавил, что, как и американские истребители F-16, на поставки которых в основном рассчитывает Киев, так и шведские самолёты Gripen могут обладать разительно отличающимися характеристиками — всё зависит от модификации. Исходя из этого, ВСУ надеются на получение не старых, а новых версий истребителей, которые позволят навязать российским пилотам борьбу за воздушное пространство.