Министр обороны Польши перечеркнул уговор Туска с Зеленским по российским ракетам

Польша не станет сбивать российские ракеты над территорией Украины, если на это не будет одобрения остальных стран – участниц НАТО. Об этом на саммите альянса в Вашингтоне заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Если НАТО не примет такое решение, то Польша самостоятельно не будет его принимать", — цитирует руководителя военного ведомства Польши радиостанция Polskie Radio.

Всего несколькими днями ранее Владимир Зеленский заявлял по итогам встречи с польским премьером Дональдом Туском о том, что в Варшаве прорабатывают механизм уничтожения российских ракет над территорией Украины. Впрочем, речь шла о сбитии не всех ракет, а только тех, которые направлялись бы в сторону Польши. По информации СМИ, такое взаимодействие государств предусмотрено двусторонним оборонным польско-украинским соглашением, которое было подписано 8 июля.