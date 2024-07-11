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11 июля, 00:48

НАТО: Система ПРО Aegis Ashore в Польше вышла на полную операционную готовность

Система ПРО Aegis в Польше. Обложка © nato.int

Система ПРО Aegis в Польше. Обложка © nato.int

НАТО зайдействует базу Aegis Ashore в польском Редзикове для укрепления комплексной противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сказано в итоговой декларации саммита альянса, который проходит в Вашингтоне.

"Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции", — говорится в заявлении.

Разработанная США система стала частью противоракетного щита альянса и предназначается для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.

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Также на саммите были зафиксированы некоторые положения, связанные с Украиной. Так, в декларацию вошёл пункт о неизбежном вступлении Киева в НАТО, создании миссии для координации военной помощи Украине, а также о выделении Незалежной 40 миллиардов евро военной помощи в 2025 году.

Артур Лапсаков
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