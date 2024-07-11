НАТО: Система ПРО Aegis Ashore в Польше вышла на полную операционную готовность
Система ПРО Aegis в Польше. Обложка © nato.int
НАТО зайдействует базу Aegis Ashore в польском Редзикове для укрепления комплексной противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сказано в итоговой декларации саммита альянса, который проходит в Вашингтоне.
"Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции", — говорится в заявлении.
Разработанная США система стала частью противоракетного щита альянса и предназначается для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.
Также на саммите были зафиксированы некоторые положения, связанные с Украиной. Так, в декларацию вошёл пункт о неизбежном вступлении Киева в НАТО, создании миссии для координации военной помощи Украине, а также о выделении Незалежной 40 миллиардов евро военной помощи в 2025 году.