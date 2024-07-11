Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 23:11

В НАТО договорились, сколько денег выделят Киеву в следующем году

Страны НАТО выделят 40 млрд евро военной помощи в 2025 году

НАТО собирается выделить Украине от 40 миллиардов евро на оборонные нужды на протяжении следующего года. Об этом сказано в декларации, созданной по итогам саммита в Вашингтоне.

"Мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности", — сообщается в документе.

Также страны блока дважды в год намерены отчитываться о процессе оказания Киеву одобренной помощи. Кроме того, главы союзных государств будут переоценивать вклад стран НАТО на будущих саммитах альянса, начиная со следующего, который пройдёт в Гааге в 2025 году.

НАТО призвало все страны не оказывать никакой военной помощи России
НАТО призвало все страны не оказывать никакой военной помощи России

Ранее страны НАТО решили создать миссию для координации военной помощи Украине. Её задачей станет поставить содействие безопасности Киеву на надёжную основу. Разместится она в Германии, а возглавит миссию главнокомандующий силами альянса в Европе Кристофер Каволи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hodim

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров