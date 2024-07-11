В НАТО договорились, сколько денег выделят Киеву в следующем году

НАТО собирается выделить Украине от 40 миллиардов евро на оборонные нужды на протяжении следующего года. Об этом сказано в декларации, созданной по итогам саммита в Вашингтоне.

"Мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности", — сообщается в документе.

Также страны блока дважды в год намерены отчитываться о процессе оказания Киеву одобренной помощи. Кроме того, главы союзных государств будут переоценивать вклад стран НАТО на будущих саммитах альянса, начиная со следующего, который пройдёт в Гааге в 2025 году.