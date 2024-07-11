Страны НАТО учредят миссию для координации военной помощи Украине

Страны НАТО решили создать миссию для координации военной помощи Украине. Об этом сказано в итоговой декларации саммита альянса, который проходит в Вашингтоне.

"Саммит принял решение учредить миссию НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) для координации военных поставок и обучения для Украины со стороны стран НАТО и партнёров", — говорится в заявлении.

Задачей миссии станет поставить содействие безопасности Украины на надёжную основу. Разместится она в Германии, а возглавит миссию главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.