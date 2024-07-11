Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 22:16

НАТО призвало все страны не оказывать никакой военной помощи России

Лидеры стран НАТО призвали все государства не оказывать никакой военной помощи России в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в итоговой декларации саммита альянса, проходящего в Вашингтоне.

"Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи", — говорится в документе.

Участники блока осуждают всех тех, кто способствует Москве и "таким образом продлевает" конфликт.

Страны НАТО учредят миссию для координации военной помощи Украине
Страны НАТО учредят миссию для координации военной помощи Украине

Также в итоговой декларации прописан необратимый путь Украины в альянс. Страну пригласят присоединиться к блоку, когда будет дано согласие союзников, что Киев выполнил все необходимые для этого условия.

Обложка ©

nato.int

Артур Лапсаков
  • Новости
  • НАТО
  • Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров