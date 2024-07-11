НАТО призвало все страны не оказывать никакой военной помощи России

Лидеры стран НАТО призвали все государства не оказывать никакой военной помощи России в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в итоговой декларации саммита альянса, проходящего в Вашингтоне.

"Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи", — говорится в документе.

Участники блока осуждают всех тех, кто способствует Москве и "таким образом продлевает" конфликт.