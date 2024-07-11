Готовы сохранять каналы связи: В НАТО заявили о нежелании конфронтации с Россией

Руководители НАТО не желают конфронтации с Россией, а готовы сохранять с ней открытые каналы связи, указано в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне.

"НАТО не ищет конфронтации, не представляет угрозы для России. Мы остаёмся готовыми сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации", — сообщается в заявлении.

Члены блока выразили мнение, будто Россия хочет целиком изменить "архитектуру евроатлантической безопасности". По мнению представителей альянса, угроза России для НАТО во всех сферах ещё долго будет сохраняться, так как Москва восстанавливает и расширяет свой военный потенциал, "продолжая провокации и нарушая границы воздушного пространства".

В НАТО также осудили российскую ядерную риторику, назвав её безответственной. А сигналы, в том числе о размещении ядерного оружия в Белоруссии, назвали шантажом. По мнению НАТО, таким образом РФ будто бы встаёт в позицию стратегического запугивания и больше опирается на системы ЯО.