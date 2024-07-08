Польша думает над уничтожением российских ракет на Украине, заявил Зеленский

Польша разрабатывает механизм по уничтожению российских ракет в небе над Украиной, утверждает Владимир Зеленский. Соответствующее заявление он сделал, выступая на пресс-конференции с премьер-министром европейского государства Дональдом Туском.

Однако сбивать планируется не все цели, а лишь летящие в сторону Польши. Как пишет "Страна.ua", в целом это предусмотрено двусторонним оборонным соглашением, подписанным 8 июля.

"Участники согласны с необходимостью продолжения двустороннего диалога и диалогов с другими партнёрами, направленных на изучение обоснования и целесообразности возможного перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и дронов, выпущенных в направлении территории Польши", — говорится в документе.