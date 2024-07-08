Польша подняла в небо самолёты из-за "активности дальней авиации РФ"

Польша и её союзники подняла в небо военные самолёты из-за "активности дальней авиации России". Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования ВС республики.

"Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышен уровень шума, связанного с началом полётов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве", — говорится в сообщении.