Польша подняла в небо самолёты из-за "активности дальней авиации РФ"
МиГ-29 ВВС Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images
Польша и её союзники подняла в небо военные самолёты из-за "активности дальней авиации России". Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования ВС республики.
"Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышен уровень шума, связанного с началом полётов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 8 июля в ряде регионов Незалежной вновь звучала воздушная тревога. На этом фоне украинские СМИ писали о взрывах в Николаеве и Харьковской области. Какие именно объекты были повреждены, не указывалось.