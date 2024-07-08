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Регион
8 июля, 06:16

Польша подняла в небо самолёты из-за "активности дальней авиации РФ"

МиГ-29 ВВС Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

МиГ-29 ВВС Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Польша и её союзники подняла в небо военные самолёты из-за "активности дальней авиации России". Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования ВС республики.

"Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышен уровень шума, связанного с началом полётов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве", — говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 8 июля в ряде регионов Незалежной вновь звучала воздушная тревога. На этом фоне украинские СМИ писали о взрывах в Николаеве и Харьковской области. Какие именно объекты были повреждены, не указывалось.

Матвей Константинов
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