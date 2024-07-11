Россия напомнила о пределах своей толерантности в ответ на планы США разместить гиперзвук в ФРГ
Антонов увидел угрозу безопасности в размещении дальнобойных ракет США в ФРГ
Планы США разместить в Германии дальнобойные американские зенитные ракеты SM6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения несут прямую угрозу международной безопасности и усиливают риск гонки ракетных вооружений. Об этом предупредил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после совместного заявления правительств ФРГ и Штатов.
"По сути, речь идёт о планах по развёртыванию США в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это — серьёзная ошибка Вашингтона. Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности", — сказал Антонов российским журналистам.
Дипломат увидел в таких шагах риск гонки вооружений. Он предупредил, что российская толерантность к провокациям против её безопасности не безгранична. Антонов заметил, что Берлин должен понимать, размещение американского ракетного ударного потенциала на немецкой территории приведёт к тому, что эти объекты будут в створе российских прицелов.
"Это — не бряцание оружием, а простая логика нормального человека", — сказал посол.
Напомним, совместное заявление правительств США и Германии было опубликовано на сайте Пентагона. В нём отмечается, что "эпизодическое развёртывание" американского дальнобойного оружия является подготовкой к более долгосрочному размещению такого типа вооружений на немецкой территории. Американская сторона назвала целью манёвра продемонстрировать приверженность США задачам НАТО и внести вклад в обороноспособность Европы.
Flickr / US Army