Россия напомнила о пределах своей толерантности в ответ на планы США разместить гиперзвук в ФРГ

Планы США разместить в Германии дальнобойные американские зенитные ракеты SM6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения несут прямую угрозу международной безопасности и усиливают риск гонки ракетных вооружений. Об этом предупредил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после совместного заявления правительств ФРГ и Штатов.

"По сути, речь идёт о планах по развёртыванию США в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это — серьёзная ошибка Вашингтона. Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности", — сказал Антонов российским журналистам.

Дипломат увидел в таких шагах риск гонки вооружений. Он предупредил, что российская толерантность к провокациям против её безопасности не безгранична. Антонов заметил, что Берлин должен понимать, размещение американского ракетного ударного потенциала на немецкой территории приведёт к тому, что эти объекты будут в створе российских прицелов.

"Это — не бряцание оружием, а простая логика нормального человека", — сказал посол.