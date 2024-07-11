Россия обещала военный ответ на развёртывание дальнобойных ракет США в Германии

Россия собирается предоставить США военный ответ в связи с намерениями Пентагона привезти в Германию свои дальнобойные ракеты. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях X Парламентского форума БРИКС.

"Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу", — ответил на прозвучавший вопрос дипломат.

По его словам, размещение такого вооружения Америкой представляет собой один из шагов эскалации, которые Россия анализирует с холодным расчётом в профессиональном ключе.

"Ситуация [после холодной войны] кардинально поменялась, и эти действия направлены прежде всего на нанесение ущерба безопасности нашей страны безотносительно к тому, повысятся в результате шансы на некие переговоры в будущем или они вообще сойдут на нет", — утверждает Рябков.

Дипломат считает такой ход США одним из звеньев эксплуатационного курса и элементом запугивания, которое любят и умеют использовать политики НАТО и США на российском направлении. При этом Россия на такие действия будет отвечать спокойно и профессионально.