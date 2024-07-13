"У нас хватает потенциала": Песков высказался об ответе на размещение американских ракет в Европе

Россия располагает достаточным потенциалом для ответа на размещение американских дальнобойных ракет в Европе, но потенциальными жертвами в таком случае будут европейские столицы. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы Павла Зарубина. Фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста.

"Всегда была такая, знаете, парадоксальная ситуация: Соединённые Штаты размещали такие ракеты, разного вида и дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла для наших ракет эти европейские точки. <...> У нас хватает потенциала для того, чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств", — сказал представитель Кремля, комментируя решение о размещении дальнобойных ракет США в ФРГ.