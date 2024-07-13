"Стремятся показать силу": В Германии раскрыли причину размещения американских ракет в Европе

Размещая дальнобойные ракеты в Европе, США стремятся показать силу, посколько ядерное оружие страны отстаёт от российского. Об этом сообщил военный эксперт и научный сотрудник Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северина Плейера.

"И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например, в Дании. Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы", — передаёт слова учёного Berliner Zeitung.