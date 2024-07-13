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13 июля, 12:16

"Стремятся показать силу": В Германии раскрыли причину размещения американских ракет в Европе

BZ: Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе стали сигналом России

Размещая дальнобойные ракеты в Европе, США стремятся показать силу, посколько ядерное оружие страны отстаёт от российского. Об этом сообщил военный эксперт и научный сотрудник Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северина Плейера.

"И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например, в Дании. Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы", — передаёт слова учёного Berliner Zeitung.

По словам эксперта, в ядерном тактико-оперативном плане Штаты отстают от России, поэтому развёртывание ракет Tomahawk или SM-6 абсолютно его не удивляет.

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Напомним, Вашингтон захотел разместить в Германии дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. В МИД РФ отметили, что Россия на такую угрозу ответит спокойным действием военного характера. Тем временем в Берлине уже напомнили, что страна не может устанавливать у себя подобное оружие. При этом в НАТО одобрили планы американского правительства.

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Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Александра Мышляева
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