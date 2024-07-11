В НАТО одобрили планы США разместить в Германии ракеты средней дальности

НАТО приветствует планы США по размещению в Германии ракет средней дальности. В организации такое действие считают "мерой сдерживания" и "показателем приверженности". Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Во-первых, это показывает приверженность США НАТО и европейской безопасности, это ясно. Я приветствую это сообщение. Во-вторых, это показывает, что НАТО — про сдерживание", — сказал он в рамках саммита альянса в Вашингтоне.