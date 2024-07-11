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11 июля, 18:49

В НАТО одобрили планы США разместить в Германии ракеты средней дальности

Столтенберг: НАТО приветствует планы США разместить ракеты в Германии

НАТО приветствует планы США по размещению в Германии ракет средней дальности. В организации такое действие считают "мерой сдерживания" и "показателем приверженности". Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Во-первых, это показывает приверженность США НАТО и европейской безопасности, это ясно. Я приветствую это сообщение. Во-вторых, это показывает, что НАТО — про сдерживание", — сказал он в рамках саммита альянса в Вашингтоне.

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Напомним, вчера стало известно о том, что США захотели разместить в Германии дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. В МИД РФ предупредили, что Россия на такую угрозу даст "спокойный ответ военного характера". К слову, Германии уже напомнили, что она не имеет права располагать у себя оружие такого типа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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