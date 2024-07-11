Четыре страны НАТО хотят разработать крылатые ракеты большой дальности
Франция, ФРГ, Италия и Польша решили разработать крылатые дальнобойные ракеты
В рамках саммита НАТО в Вашингтоне Франция, Германия, Италия и Польша решили разработать крылатые ракеты большой дальности. Об этом сообщило агентство Reuters.
Подробностей пока нет. В том числе не уточняется, идёт ли речь об обязательном соглашении или просто планах.
Между тем, накануне стало известно о том, что США захотели разместить в Германии дальнобойные ракеты и гиперзвуковое оружие. В состав конвенциональных огневых подразделений дальнего радиуса войдут в том числе ракеты SM-6 и Tomahawk. В МИД РФ предупредили, что Россия на такую угрозу даст спокойный ответ военного характера, а посол в США Анатолий Антонов напомнил, что у Москвы есть пределы толерантности в отношении подобных дестабилизирующих шагов. Кроме того, Германии указали, что она вообще не имеет права располагать у себя оружие такого плана.
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