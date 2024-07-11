Четыре страны НАТО хотят разработать крылатые ракеты большой дальности

В рамках саммита НАТО в Вашингтоне Франция, Германия, Италия и Польша решили разработать крылатые ракеты большой дальности. Об этом сообщило агентство Reuters .

Подробностей пока нет. В том числе не уточняется, идёт ли речь об обязательном соглашении или просто планах.