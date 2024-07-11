Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 16:45

Четыре страны НАТО хотят разработать крылатые ракеты большой дальности

Франция, ФРГ, Италия и Польша решили разработать крылатые дальнобойные ракеты

В рамках саммита НАТО в Вашингтоне Франция, Германия, Италия и Польша решили разработать крылатые ракеты большой дальности. Об этом сообщило агентство Reuters.

Подробностей пока нет. В том числе не уточняется, идёт ли речь об обязательном соглашении или просто планах.

Украине обещали жениться, РФ назвали угрозой: Косачёв подвёл "банальные" итоги саммита НАТО
Украине обещали жениться, РФ назвали угрозой: Косачёв подвёл "банальные" итоги саммита НАТО

Между тем, накануне стало известно о том, что США захотели разместить в Германии дальнобойные ракеты и гиперзвуковое оружие. В состав конвенциональных огневых подразделений дальнего радиуса войдут в том числе ракеты SM-6 и Tomahawk. В МИД РФ предупредили, что Россия на такую угрозу даст спокойный ответ военного характера, а посол в США Анатолий Антонов напомнил, что у Москвы есть пределы толерантности в отношении подобных дестабилизирующих шагов. Кроме того, Германии указали, что она вообще не имеет права располагать у себя оружие такого плана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Александра Мышляева
  • Новости
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров