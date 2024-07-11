Украине обещали жениться, РФ назвали угрозой: Косачёв подвёл "банальные" итоги саммита НАТО
Косачёв: НАТО на саммите просто "отругала" РФ в документе, который не имеет силы
Саммит НАТО в Вашингтоне. Обложка © ТАСС / АР / Evan Vucci
Итоги очередного саммита НАТО никого не удивили: Россию снова назвали угрозой альянса, Украине традиционно "обещали жениться" (то есть, принять в состав блока), собрались повышать военный потенциал и усиливать присутствие в ряде регионов, разумеется, "ради поддержки мира". Об этом, анализируя прошедший саммит, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
"Миротворческие намерения НАТО и её членов хорошо известны Вьетнаму, Ираку, Лаосу, Ливии, уже несуществующей Югославии. В Лаосе, например, за годы гражданской войны США, поддерживающие одну из сторон, сбросили около 3 миллионов тонн бомб. В среднем это по 10 тонн на каждый квадратный километр и полтонны на каждого жителя Лаоса. Теперь на очереди "новые жертвы" натовской "благотворительности", — написал он в телеграм-канале.
Также сенатор обратил внимание, что пока ещё генсек НАТО Йенс Столтенберг озаботился попытками России и Китая "подорвать и перекроить основанный на правилах международный порядок". При этом Запад не собирается эти правила ни с кем обсуждать и нигде фиксировать, чтобы в одностороннем порядке менять их по мере необходимости. Эту "российско-китайскую угрозу" даже включили в итоговую декларацию саммита.
"Это говорит не столько о деградации организации, сколько о её растерянности, и об отсутствии реальных способов получить желаемое, кроме как "отругать" Россию и Китай в документе, который не имеет никакой юридической силы даже для членов альянса", — добавил вице-спикер Совфеда.
На этом фоне логично желание Украины провести второй "саммит мира" до ноября и пригласить на него Россию – конфликт затягивается из-за тех, кто только что его "осудил", выбивать деньги всё сложнее, подчёркивает Косачёв. Сенатор также напомнил, что Россия, в свою очередь всегда готова к переговорам, но только к настоящим.
"Позировать перед баннерами ради лайков и обсуждать заведомо нереалистичный украинский план, пока погибают люди – это уже без нас, для пафосных фото с повторяющимся Зеленским по центру России присутствовать необязательно. А порядок их основан на правилах неоколониализма. Всё очень банально", — заключил он.
Как сообщал Life.ru, в Вашингтоне с 9 по 11 июля проводится саммит НАТО, главной темой для обсуждения которого остаётся украинский вопрос. Киев уже давно мечтает вступить в военный альянс, но пока Незалежную кормят лишь пустыми обещаниями. Так произошло и на этой встрече. В итоговую декларацию включили пункт о том, что "будущее Украины лежит в НАТО". Однако неизвестно, когда "будущее" настанет.