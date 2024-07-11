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11 июля, 10:45

Унижение Зеленского и "дырявая" доктрина: Что говорят политологи о провале саммита НАТО в Вашингтоне

Life.ru: НАТО представило Киеву две стратегии — под каждого из президентов США

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, его супруга Ким Кеон Хи (слева), Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская на ужине в Белом доме для лидеров стран – участников 75-го саммита НАТО. Обложка © EPA / Graeme Sloan / POOL

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, его супруга Ким Кеон Хи (слева), Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская на ужине в Белом доме для лидеров стран – участников 75-го саммита НАТО. Обложка © EPA / Graeme Sloan / POOL

От саммита НАТО в Вашингтоне, который проходил с 9 по 11 июля 2024 года и был посвящён 75-летию альянса, Украина ждала конкретики по членству и новых денег, но получила лишь невнятную поддержку в виде лишь перспективы создания обучающих центров. Опрошенные Life.ru эксперты сошлись в главном: альянс занял выжидательную позицию перед выборами в США, ничего конкретного Киеву не обещали, и даже итоговое коммюнике сквозит оборотами в будущем времени, выражающими намерения и надежду, но не обещания.

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Были сказаны очередные ритуальные фразы про вступление в НАТО. Но тут ключевыми являются слова о том, что "Украина становится всё более оперативно и политически интегрированной в альянс". То есть НАТО устраивает ситуация, когда украинцы за него воюют, но сама страна в НАТО не принята, и пятая статья на неё не распространяется. Западная политика двойных стандартов здесь проявляется во всей своей красе: умирайте за нас, но без каких-либо гарантий с нашей стороны. Для Зеленского это, конечно, полный провал и унижение.

Политолог Дмитрий Еловский

Самому Зеленскому, со слов собеседника Life.ru, теперь придётся постараться сместить фокус внимания с его конкретной личности и управленческой неэффективности, причём действовать придётся на двух фронтах: и во внутренней, и во внешней политике.

"Делать это всё сложнее: западные страны уже фактически открыто признаю, что победить Россию военным путём не получается, внутри самой Украины постепенно поднимает голову оппозиция, которая не перестаёт бить в самые больные точки режима", указал политолог.

О провале саммита говорит и содержание итогового документа, отмечают эксперты. Так, политтехнолог Илья Гамбашидзе в беседе с Life.ru обратил внимание на пункты, свидетельствующие о том, что союзники просто не смогли договориться и вставили в один текст поинты, совершенно противоположные по смыслу.

"С одной стороны, там угрозы страшных кар всем, кто поддерживает Россию. С другой стороны, там заверения в том, что НАТО не представляет собой угрозы для России. С одной стороны, там обещание выделить Украине 40 миллиардов долларов. С другой стороны — в 2025 году", перечисляет наш собеседник.

Запрос на отложенные действия со стороны НАТО объясняется просто: в действительности даже в самом альянсе не знают, в какую сторону будут развиваться события после выборов президента США. Ведь от этого во многом зависит, какую союзникам придётся избрать стратегию — к эскалации или к разрядке.

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Будет Байден — будет исполнение одних обещаний. Будет Трамп — совершенно других. Как единой и обладающей субъектностью политической силы у НАТО просто нет. Орбан, Эрдоган, Шольц, Макрон объединены лишь формально. И не исключено, что единство никогда не будет восстановлено.

Политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе

О несостоятельности итогового документа, финализирующего встречу в Вашингтоне, заявила в беседе с Life.ru и Анна Ширинкина — политолог, член экспертного клуба "Дигория". Как мы помним по истории со взаимным разоружением, США любят отказываться от сказанного на словах, прикрываясь тем, что, если это не зафиксировано в документах, — не считается.

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Сам документ фонтанирует оборотами и хвалебными фразами в сторону членов организации и Украины. Этой тематике выделена добрая половина документа (20 из 44 пунктов). Но из цифр — только "базовое финансирование в размере €40 млрд в течение 2025 года", из конкретных обещаний — только создание организации по помощи НАТО в обеспечении безопасности и обучения для Украины (NSATU), по сути — координационного центра распределения бюджета и тренировочных миссий. Избитая техника заигрывания формулировками, причём такими, которые Украина хочет услышать. Не будет только одного заявления — о её вступлении в НАТО.

Политолог Анна Ширинкина

По словам собеседницы Life.ru, Запад готов бесконечно клепать псевдоорганизации "содействия", "трансформации" и "развития", всё дальше заманивая Украину в лживую ловушку "добрых намерений". Вот только Россия из неё в своё время вырвалась, осознав, что ничего, кроме пустых обещаний принятия в "семью цивилизованного и развитого мира", Коллективный Запад предоставлять не собирается.

Песков заявил Life.ru, что действия НАТО требуют от России ответных мер
Песков заявил Life.ru, что действия НАТО требуют от России ответных мер

Как сообщал Life.ru, в Вашингтоне с 9 по 11 июля проводится саммит НАТО, главной темой для обсуждения которого остаётся украинский вопрос. Киев уже давно мечтает вступить в военный альянс, но пока Незалежную кормят лишь пустыми обещаниями. Так произошло и на этой встрече. В итоговую декларацию включили пункт о том, что "будущее Украины лежит в НАТО". Однако неизвестно, когда "будущее" настанет.

Ольга Годуненко
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