Унижение Зеленского и "дырявая" доктрина: Что говорят политологи о провале саммита НАТО в Вашингтоне

От саммита НАТО в Вашингтоне, который проходил с 9 по 11 июля 2024 года и был посвящён 75-летию альянса, Украина ждала конкретики по членству и новых денег, но получила лишь невнятную поддержку в виде лишь перспективы создания обучающих центров. Опрошенные Life.ru эксперты сошлись в главном: альянс занял выжидательную позицию перед выборами в США, ничего конкретного Киеву не обещали, и даже итоговое коммюнике сквозит оборотами в будущем времени, выражающими намерения и надежду, но не обещания.

Были сказаны очередные ритуальные фразы про вступление в НАТО. Но тут ключевыми являются слова о том, что "Украина становится всё более оперативно и политически интегрированной в альянс". То есть НАТО устраивает ситуация, когда украинцы за него воюют, но сама страна в НАТО не принята, и пятая статья на неё не распространяется. Западная политика двойных стандартов здесь проявляется во всей своей красе: умирайте за нас, но без каких-либо гарантий с нашей стороны. Для Зеленского это, конечно, полный провал и унижение. Политолог Дмитрий Еловский

Самому Зеленскому, со слов собеседника Life.ru, теперь придётся постараться сместить фокус внимания с его конкретной личности и управленческой неэффективности, причём действовать придётся на двух фронтах: и во внутренней, и во внешней политике.

"Делать это всё сложнее: западные страны уже фактически открыто признаю, что победить Россию военным путём не получается, внутри самой Украины постепенно поднимает голову оппозиция, которая не перестаёт бить в самые больные точки режима", — указал политолог.

О провале саммита говорит и содержание итогового документа, отмечают эксперты. Так, политтехнолог Илья Гамбашидзе в беседе с Life.ru обратил внимание на пункты, свидетельствующие о том, что союзники просто не смогли договориться и вставили в один текст поинты, совершенно противоположные по смыслу.

"С одной стороны, там угрозы страшных кар всем, кто поддерживает Россию. С другой стороны, там заверения в том, что НАТО не представляет собой угрозы для России. С одной стороны, там обещание выделить Украине 40 миллиардов долларов. С другой стороны — в 2025 году", — перечисляет наш собеседник.

Запрос на отложенные действия со стороны НАТО объясняется просто: в действительности даже в самом альянсе не знают, в какую сторону будут развиваться события после выборов президента США. Ведь от этого во многом зависит, какую союзникам придётся избрать стратегию — к эскалации или к разрядке.

Будет Байден — будет исполнение одних обещаний. Будет Трамп — совершенно других. Как единой и обладающей субъектностью политической силы у НАТО просто нет. Орбан, Эрдоган, Шольц, Макрон объединены лишь формально. И не исключено, что единство никогда не будет восстановлено. Политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе

О несостоятельности итогового документа, финализирующего встречу в Вашингтоне, заявила в беседе с Life.ru и Анна Ширинкина — политолог, член экспертного клуба "Дигория". Как мы помним по истории со взаимным разоружением, США любят отказываться от сказанного на словах, прикрываясь тем, что, если это не зафиксировано в документах, — не считается.

Сам документ фонтанирует оборотами и хвалебными фразами в сторону членов организации и Украины. Этой тематике выделена добрая половина документа (20 из 44 пунктов). Но из цифр — только "базовое финансирование в размере €40 млрд в течение 2025 года", из конкретных обещаний — только создание организации по помощи НАТО в обеспечении безопасности и обучения для Украины (NSATU), по сути — координационного центра распределения бюджета и тренировочных миссий. Избитая техника заигрывания формулировками, причём такими, которые Украина хочет услышать. Не будет только одного заявления — о её вступлении в НАТО. Политолог Анна Ширинкина