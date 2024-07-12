"Опасный виток эскалации": В Кремле оценили увеличение дальности ракет НАТО, используемых против РФ

Разработанные в государствах НАТО ракеты уже атакуют РФ, поэтому возможное увеличение дальности снарядов для таких ударов является провокацией. С таким заявлением в пятницу, 12 июля, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Этими ракетами уже наносятся удары по нашей территории. И Луганск, и Донецк, и Херсон, и Запорожье — это всё территория РФ. Что касается увеличения этого расстояния, то это чистейшей воды провокация, новый, опасный виток эскалации напряжённости", — отметил он в беседе с журналистами.