Кремль высказался о сроках встречи Путина и Лукашенко

Кремль своевременно проинформирует о сроках будущей встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Лукашенко заявил о ликвидации напряжённости на границе с Украиной. Обе страны отвели свои войска. Кроме того, он вернулся к теме мирных переговоров между Москвой и Киевом. Белорусский лидер отметил, что в ближайшее время планирует обсудить с Путиным "дальнейшие шаги".