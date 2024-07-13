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13 июля, 17:45

Кремль высказался о сроках встречи Путина и Лукашенко

Песков: Кремль своевременно проинформирует о сроках встречи Путина и Лукашенко

Кремль своевременно проинформирует о сроках будущей встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы сообщим своевременно", — ответил представитель Кремля на вопрос, когда планируется встреча Путина и Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о ликвидации напряжённости на границе с Украиной. Обе страны отвели свои войска. Кроме того, он вернулся к теме мирных переговоров между Москвой и Киевом. Белорусский лидер отметил, что в ближайшее время планирует обсудить с Путиным "дальнейшие шаги".

Лукашенко загадочно намекнул на решающую фазу СВО после переговоров с Путиным
Лукашенко загадочно намекнул на решающую фазу СВО после переговоров с Путиным
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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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