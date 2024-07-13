Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине

Ранее политик сообщил о ликвидации напряжённости на границе с Украиной. По его словам, "это доказывает, что, разговаривая, можно договориться" и что "на Украине достаточно нормальных людей особенно среди военных".

"Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока, подталкиваемые натовцами (мы это видим по последнему совещанию блока НАТО), украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше", — сказал Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении, которое прошло в Лунинецком районе Брестской области на границе с Украиной.