Лукашенко посетил границу Белоруссии с Украиной
Лукашенко приехал в район Белоруссии, граничащий с Украиной
Александр Лукашенко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Максим Григорьев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в район республики, граничащий с Украиной. Об этом пишет телеграм-канал "Пул Первого". Куда именно прибыл политик, не уточняется.
"Место дислокации — южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий", — говорится в публикации.
Напомним, Госпогранкомитет Белоруссии заявил об увеличении численности группировки ВСУ на одном из участков границы. В частности, там замечены американские боевые машины пехоты Bradley, РСЗО HIMARS и другие системы. В ответ на это Минск направил к государственным рубежам дивизио РСЗО "Полонез". В Кремле называли ситуацию вызывающей беспокойство. В Белоруссии подчёркивали, что на границе сохраняется высокая вероятность вооружённых провокаций со стороны Киева. На данный момент там находится 15 тысяч солдат ВСУ.