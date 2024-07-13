Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 13:42

Лукашенко посетил границу Белоруссии с Украиной

Лукашенко приехал в район Белоруссии, граничащий с Украиной

Александр Лукашенко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Максим Григорьев

Александр Лукашенко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Максим Григорьев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в район республики, граничащий с Украиной. Об этом пишет телеграм-канал "Пул Первого". Куда именно прибыл политик, не уточняется.

"Место дислокации — южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий", — говорится в публикации.

Лукашенко высоко оценил обороноспособность Союзного государства после учений
Лукашенко высоко оценил обороноспособность Союзного государства после учений

Напомним, Госпогранкомитет Белоруссии заявил об увеличении численности группировки ВСУ на одном из участков границы. В частности, там замечены американские боевые машины пехоты Bradley, РСЗО HIMARS и другие системы. В ответ на это Минск направил к государственным рубежам дивизио РСЗО "Полонез". В Кремле называли ситуацию вызывающей беспокойство. В Белоруссии подчёркивали, что на границе сохраняется высокая вероятность вооружённых провокаций со стороны Киева. На данный момент там находится 15 тысяч солдат ВСУ.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров