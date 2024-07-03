Лукашенко высоко оценил обороноспособность Союзного государства после учений

На тренировке по применению тактического ядерного оружия армии России и Белоруссии продемонстрировали высочайший уровень обороноспособности Союзного государства (СГ). Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время военного парада по случаю Дня независимости.

"Проверка совместной региональной группировки войск Беларуси и России — первая для Беларуси тренировка нестратегических ядерных сил — показала, что уровень обороноспособности Союзного государства как никогда высок", — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, это является гарантией тому, что заявления, звучащие в защиту многополярного и справедливого мира, обязательно дойдут до тех, кто должен их услышать. Он добавил, что парад в Минске олицетворяет силу союзничества между Россией и Белоруссией, взаимодействия с другими членами ОДКБ, а также сотрудничества с Китаем в военной сфере.