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3 июля, 07:44

Лукашенко высоко оценил обороноспособность Союзного государства после учений

На тренировке по применению тактического ядерного оружия армии России и Белоруссии продемонстрировали высочайший уровень обороноспособности Союзного государства (СГ). Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время военного парада по случаю Дня независимости.

"Проверка совместной региональной группировки войск Беларуси и России — первая для Беларуси тренировка нестратегических ядерных сил — показала, что уровень обороноспособности Союзного государства как никогда высок", — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, это является гарантией тому, что заявления, звучащие в защиту многополярного и справедливого мира, обязательно дойдут до тех, кто должен их услышать. Он добавил, что парад в Минске олицетворяет силу союзничества между Россией и Белоруссией, взаимодействия с другими членами ОДКБ, а также сотрудничества с Китаем в военной сфере.

"Знак нашей готовности и сегодня встать в один строй на защиту исторической памяти, ценностей, своих суверенитетов. Всех нас объединяет Великая Победа над общим врагом — странами гитлеровского альянса. Она учит нас защищать мир любыми средствами сдерживания", — заявил Лукашенко.

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Ранее белорусские военнослужащие прошли полный цикл подготовки по применению тактического ядерного оружия (ТЯО). В ответ на тревожные заявления с Запада президент РФ отметил, что Россия и так планово проводила ядерные учения, однако теперь она будет проводить их с Белоруссией совместно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Naletova Elena

Владимир Озеров
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