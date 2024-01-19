Лукашенко раскрыл, как российское ядерное оружие изменило "ошалевших соседей" Белоруссии
Лукашенко: Ошалевшие соседи опустили крылья после появления ТЯО в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после появления в стране тактического ядерного оружия (ТЯО) из России соседние страны притихли и "крылья опустили". Об этом глава государства сказал во время визита на завод "Белджи" в Минской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за ядерное оружие. Видео © T.me / Пул Первого
"Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие", — отметил Лукашенко.
По словам главы Белоруссии, крепкое сотрудничество с РФ помогает в вопросах обеспечения безопасности. Он напомнил, что республика уже получила российские комплексы "Искандер", также продолжают развиваться совместные проекты в ВПК и научные школы, оставшиеся ещё с советских времён. Всё это является дополнительным сдерживающим фактором.
"Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место… Мы у россиян за их деньги, — правда, мы платим им по другим счетам, — получили такие комплексы, как "Искандер", — сказал белорусский лидер.
Он добавил, что применение этих комплексов и ядерных ракет требует соблюдения определённого протокола, кроме того, нужны резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения их в действие.
Напомним, весной 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в Белоруссии завершается строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. А 25 мая министры обороны двух стран подписали документы о его размещении, причём контроль за ЯО остаётся у Москвы.