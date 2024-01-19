Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Пакистан собрался помириться с Ираном после обмена ракетными ударами

В России появятся цифровые профили мигрантов

Прокуратура назвала возможную причину остановки подъёмника в Подмосковье

Первый японский модуль совершил посадку на Луну

Премьер Финляндии развеял миф о российской угрозе со словами "спим спокойно"

Лидер группы "Прыгай, киска" Петар Мартич обжаловал решение о выдворении из России

Эстония, Латвия, Литва создадут "балтийскую линию обороны" на границе с Россией

Евросоюз хочет приурочить новый пакет антироссийских санкций к годовщине СВО

Суд арестовал главу узбекского землячества из-за поста с оскорблением бойцов СВО

Минюст России внёс лозунг "Слава Украине" в перечень нацистской атрибутики

Лукашенко раскрыл, как российское ядерное оружие изменило "ошалевших соседей" Белоруссии

Лукашенко: Ошалевшие соседи опустили крылья после появления ТЯО в Белоруссии

19 января, 16:06
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после появления в стране тактического ядерного оружия (ТЯО) из России соседние страны притихли и "крылья опустили". Об этом глава государства сказал во время визита на завод "Белджи" в Минской области.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за ядерное оружие. Видео © T.me / Пул Первого

"Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие", отметил Лукашенко.

По словам главы Белоруссии, крепкое сотрудничество с РФ помогает в вопросах обеспечения безопасности. Он напомнил, что республика уже получила российские комплексы "Искандер", также продолжают развиваться совместные проекты в ВПК и научные школы, оставшиеся ещё с советских времён. Всё это является дополнительным сдерживающим фактором.

"Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место… Мы у россиян за их деньги, — правда, мы платим им по другим счетам, — получили такие комплексы, как "Искандер", — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что применение этих комплексов и ядерных ракет требует соблюдения определённого протокола, кроме того, нужны резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения их в действие.

Лукашенко высказался о месте хранения российских ядерных боеголовок в Белоруссии
Лукашенко высказался о месте хранения российских ядерных боеголовок в Белоруссии

Напомним, весной 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в Белоруссии завершается строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. А 25 мая министры обороны двух стран подписали документы о его размещении, причём контроль за ЯО остаётся у Москвы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!