Лукашенко раскрыл, как российское ядерное оружие изменило "ошалевших соседей" Белоруссии Лукашенко: Ошалевшие соседи опустили крылья после появления ТЯО в Белоруссии 19 января, 16:06 Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после появления в стране тактического ядерного оружия (ТЯО) из России соседние страны притихли и "крылья опустили". Об этом глава государства сказал во время визита на завод "Белджи" в Минской области.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за ядерное оружие. Видео © T.me / Пул Первого

"Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие", — отметил Лукашенко.

По словам главы Белоруссии, крепкое сотрудничество с РФ помогает в вопросах обеспечения безопасности. Он напомнил, что республика уже получила российские комплексы "Искандер", также продолжают развиваться совместные проекты в ВПК и научные школы, оставшиеся ещё с советских времён. Всё это является дополнительным сдерживающим фактором.

"Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место… Мы у россиян за их деньги, — правда, мы платим им по другим счетам, — получили такие комплексы, как "Искандер", — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что применение этих комплексов и ядерных ракет требует соблюдения определённого протокола, кроме того, нужны резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения их в действие.

Авторы Татьяна Миссуми