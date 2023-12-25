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25 декабря, 16:26

Лукашенко высказался о месте хранения российских ядерных боеголовок в Белоруссии

Лукашенко: Российское ядерное оружие в Белоруссии находится на своих местах

Российское тактическое ядерное оружие, которое находится в Белоруссии, поддерживается в хорошем состоянии. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Давно [доставлены боеголовки], я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Всё на своих местах, в хорошем состоянии", — сказал Лукашенко.

Кроме того, по словам белорусского лидера, военные обучаются ежедневно и даже бывшие вагнеровцы, которые остались в Белоруссии, работают в подразделениях, передают опыт.

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Напомним, весной 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в Белоруссии завершается строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. А 25 мая министры обороны двух стран подписали документы о его хранении, причём контроль за ЯО остаётся у Москвы. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию, он также выразил уверенность, что оно не будет применено. Позже Лукашенко назвал абсурдными упрёки в размещении на белорусской территории российского тактического ЯО. Он напомнил, что Минск никому не угрожает.

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Vk / Минобороны России

Александра Мышляева
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