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Опубликовано 25 декабря 2023, 15:34
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Лукашенко рассказал, есть ли шанс закончить украинский конфликт в 2024 году

Президент Белоруссии Лукашенко: 2024 год — последний шанс Украины избежать краха

Наступающий год подарит украинскому руководству последний шанс, чтобы разрешить конфликт в политическом поле. Таким мнением поделился с журналистами в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прилетел сегодня в Санкт-Петербург.

Лукашенко рассказал, есть ли шанс закончить украинский конфликт в 2024 году. Видео © LIFE

"Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс, и если они им не воспользуются, то будет вообще крах", — убеждён лидер республики.

Лукашенко добавил, что военные так "поддавливают", что "и до политиков дошло" истинное положение дел на передовой. Президент Белоруссии отметил, что по последней пресс-конференции Владимира Зеленского было понятно, что "и он начинает понимать".

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Ранее Александр Лукашенко заявил о важности совместных действий Москвы и Минска, чтобы снизить вероятность нарастания вызовов и угроз. По словам политика, ситуация на Украине может показаться "ещё цветочками", если Западу, а на ближнем рубеже Польше, не дать отпор.

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Алексей Берковиц
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