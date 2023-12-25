Наступающий год подарит украинскому руководству последний шанс, чтобы разрешить конфликт в политическом поле. Таким мнением поделился с журналистами в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прилетел сегодня в Санкт-Петербург.

Лукашенко рассказал, есть ли шанс закончить украинский конфликт в 2024 году. Видео © LIFE

"Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс, и если они им не воспользуются, то будет вообще крах", — убеждён лидер республики.

Лукашенко добавил, что военные так "поддавливают", что "и до политиков дошло" истинное положение дел на передовой. Президент Белоруссии отметил, что по последней пресс-конференции Владимира Зеленского было понятно, что "и он начинает понимать".