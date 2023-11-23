"Мировой тренд": Лукашенко объяснил, зачем на территории Белоруссии ядерное оружие
Лукашенко: Ядерное оружие в Белоруссии гарантирует безопасность в регионе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсурдными упрёки в размещении на белорусской территории российского тактического ядерного оружия. Он напомнил, что Минск никому не угрожает.
"Мы, повторю в сотый раз, никому не угрожаем. Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом", — сказал Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.
Лукашенко: Ядерное оружие в Белоруссии гарантирует безопасность в регионе. Видео © телеграм-канал "Пул первого"
Он добавил, что таковы реалии сегодняшнего дня — только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и даёт право голоса на международной арене.
Напомним, весной 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в Белоруссии завершается строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. А 25 мая министры обороны двух стран подписали документы о его хранении, причём контроль за ЯО остаётся у Москвы. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию, он также выразил уверенность, что оно не будет применено.
ТАСС / Валерий Шарифулин