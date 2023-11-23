"Мировой тренд": Лукашенко объяснил, зачем на территории Белоруссии ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсурдными упрёки в размещении на белорусской территории российского тактического ядерного оружия. Он напомнил, что Минск никому не угрожает.

"Мы, повторю в сотый раз, никому не угрожаем. Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом", — сказал Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.