Белорусские военные прошли цикл подготовки по применению ядерного оружия
Давидович: Белорусские военные давно прошли цикл подготовки по применению ТЯО
Лётчики и инженерно-технический состав Вооружённых сил Белоруссии прошли полный цикл подготовки по применению тактического ядерного оружия (ТЯО). Как заявил в интервью телеканалу СТВ заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Леонид Давидович, это уже давно произошло.
"Весь цикл подготовки, теоретический и практический, наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причём достаточно давно", — заявил высокопоставленный военнослужащий.
Он также рассказал, что такие мероприятия, как контрольные тренировки или совместные с Россией учения по применению нестратегического ядерного вооружения становятся на плановой основе, хотя и носят рутинный характер. Давидович подчеркнул, что белорусские военные отрабатывают эти вопросы, время от времени меняя ту или иную обстановку.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров заявлял, что Москва регулярно проводила учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. Глава государства подчеркнул: ситуация изменилась лишь в том, что теперь к манёврам привлечены союзники из Минска.
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