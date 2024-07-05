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5 июля, 07:36

"Интенсивность провокаций не снижается": В Белоруссии оценили обстановку на границе с Украиной

Генштаб Белоруссии: Интенсивность провокаций на украинской границе не снижается

На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк. По его данным, непосредственно на границе сосредоточены 15 тысяч украинских военных.

"Не снижается интенсивность провокационных и демонстративных действий со стороны украинских формирований, в том числе с задействованием беспилотной авиации, которая неоднократно нарушала нашу государственную границу", — сказал Куприянюк на брифинге в Минске.

По его словам, ВСУ пытаются заниматься не только разведкой, но и забрсом на белорусскую территорию взрывчатки и других средств для диверсий.

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Напомним, ранее Госпогранслужба Белоруссии заявила, что Украина занимается укреплением границы и представляет для страны угрозу.

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Telegram/Министерство обороны Республики Беларусь

Александра Вишнякова
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