"Интенсивность провокаций не снижается": В Белоруссии оценили обстановку на границе с Украиной

На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк. По его данным, непосредственно на границе сосредоточены 15 тысяч украинских военных.

"Не снижается интенсивность провокационных и демонстративных действий со стороны украинских формирований, в том числе с задействованием беспилотной авиации, которая неоднократно нарушала нашу государственную границу", — сказал Куприянюк на брифинге в Минске.

По его словам, ВСУ пытаются заниматься не только разведкой, но и забрсом на белорусскую территорию взрывчатки и других средств для диверсий.