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1 июля, 13:33

Погранслужба Украины признала, что ВСУ укрепляют границу с Белоруссией

Украина занимается укреплением границы с Белоруссией, признал представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко. По его словам, северный сосед якобы представляет для страны угрозу.

"Мы продолжаем его [направление] укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить каких-либо действий, которые могут идти с Белоруссии", — сказал Демченко в эфире одного из украинских телеканалов.

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Напомним, Госпогранкомитет Белоруссии заявил об увеличении численности украинской группировки на одном из участков границы. В частности, там заметили американские боевые машины пехоты Bradley, РСЗО HIMARS и другие системы. Уже через несколько дней Минск отправил в тот район дивизион РСЗО "Полонез" в полной боевой готовности. В Кремле заявили, что обстановка на границе вызывает беспокойство.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ivan Semenovych

Матвей Константинов
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