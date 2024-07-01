"Вызывает беспокойство": В Кремле отреагировали на стягивание войск Украины у границ Белоруссии
Песков: Стягивание ВСУ к белорусской границе беспокоит как Минск, так и Москву
Вопрос концентрации сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) на границе с Белоруссией является также проблемой России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы. Ибо мы действительно союзники и партнёры", — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков добавил, что Москва и Минск находятся в полном контакте по вопросу скопления украинских войск на белорусской границе. По его словам, эта тема может быть рассмотрена на встрече российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 3–4 июля.
Представитель Кремля пояснил, что у Москвы особые форматы диалога с Минском по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и специальных служб. По его словам, лидеры двух государств обязательно обсудят этот вопрос, если посчитают необходимым.
Напомним, ранее Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии заявил об увеличении численности группировки украинских войск на одном из участков границы. Также были замечены тяжёлые вооружения, такие как американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley ("Брэдли"), реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс") и другие. Через несколько дней к границе Белоруссии был переброшен дивизион РСЗО "Полонез" в полной боевой готовности.
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