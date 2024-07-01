"Вызывает беспокойство": В Кремле отреагировали на стягивание войск Украины у границ Белоруссии

Вопрос концентрации сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) на границе с Белоруссией является также проблемой России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы. Ибо мы действительно союзники и партнёры", — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что Москва и Минск находятся в полном контакте по вопросу скопления украинских войск на белорусской границе. По его словам, эта тема может быть рассмотрена на встрече российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 3–4 июля.

Представитель Кремля пояснил, что у Москвы особые форматы диалога с Минском по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и специальных служб. По его словам, лидеры двух государств обязательно обсудят этот вопрос, если посчитают необходимым.