Дивизион РСЗО "Полонез" прибыл к границе Белоруссии в полной боеготовности

Дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Полонез" был переброшен на территорию вблизи госграницы Белоруссии из-за сложившейся напряжённой обстановки. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что подразделение находится в полной боевой готовности.

"В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам. Готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут", — заявил командир дивизиона РСЗО "Полонез".