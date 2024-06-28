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28 июня, 11:09

Дивизион РСЗО "Полонез" прибыл к границе Белоруссии в полной боеготовности

Дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Полонез" был переброшен на территорию вблизи госграницы Белоруссии из-за сложившейся напряжённой обстановки. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что подразделение находится в полной боевой готовности.

"В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам. Готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут", — заявил командир дивизиона РСЗО "Полонез".

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Ранее стало известно, что на украинско-белорусской границе находятся подразделения террористической организации "Русский добровольческий корпус"*. По информации от пограничников, дроны ВСУ пытались залететь на территорию страны, однако попытки были пресечены благодаря работе штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы. Сведения о переброске диверсантов подтвердило и Минобороны республики.

Обложка ©

ТАСС / Наталия Федосенко

Александра Мышляева
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