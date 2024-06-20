Украина нарастила численность войск на границе с Белоруссией

Увеличилась численность группировки вооружённых формирований Украины на одном из участков украинско-белорусской границы. Об этом заявил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии в телеграм-канале.

"В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооружённых формирований", — говорится в заявлении.

Уточняется, что речь в том числе идёт о силах специальных операций и спецподразделениях Главного управления разведки украинского Министерства обороны (ГУР МО). Также замечены тяжёлые вооружения, такие как американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley ("Брэдли"), реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс"), зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard ("Гепард") производства ФРГ, гаубицы M777, МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный).

В связи с этим в Минске указали, что белорусские пограничники несут службу в усиленном режиме, проводятся дополнительные мероприятия по разведке и контролю за состоянием госграницы. Все провокации будут незамедлительно пресекаться, подчеркнули в ГПК.