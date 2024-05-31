Глава МИД Литвы "одобрил" удары Украины по Белоруссии

Киев должен иметь возможность наносить удары по российским военным объектам, даже если они будут размещены не на территории РФ. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, отвечая на вопрос журналистов о том, должна ли Украина "поражать цели в Белоруссии".

"Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их ещё куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесён", — сказал он.