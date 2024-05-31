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Регион
31 мая, 13:21

Глава МИД Литвы "одобрил" удары Украины по Белоруссии

Киев должен иметь возможность наносить удары по российским военным объектам, даже если они будут размещены не на территории РФ. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, отвечая на вопрос журналистов о том, должна ли Украина "поражать цели в Белоруссии".

"Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их ещё куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесён", — сказал он.

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А ранее президент Эстонии Алар Карис отметился самонадеянным заявлением о России: он пообещал сделать всё возможное, чтобы "поставить РФ на колени". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией призвала эстонского лидера наглядно показать — как это.

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ТАСС / ЕРА

Александра Вишнякова
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