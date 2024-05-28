Вассерман списал на жажду денег мечты президента Эстонии поставить РФ на колени
Анатолий Вассерман. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Прибалтийским странам осталось лишь зарабатывать на своей "антирусскости", потому что их экономическое процветание было связано с Россией, но сейчас они сами разрушили все связи. Об этом "Царьграду" рассказал член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя призывы Эстонии "поставить Москву на колени".
"Понятно, что сил мешать нам они почти не имеют. Ну, скажем, ограничили они транзит через свою территорию. Ну так мы наладили иные форматы этого самого транзита. И сейчас всё, что они могут, — это выдавать грязные, резкие фразы в надежде, что за эти фразы им что-то дадут", — пояснил Вассерман.
Он напомнил, что Латвия, Литва, Эстония лишились всех возможностей зарабатывать, которые имели в период нахождения в составе Российской Империи, а затем в СССР. Прибалтика не смогла самостоятельно встать на ноги в период между Первой и Второй мировыми войнами, когда временно была отделена от России, отметил депутат. А сейчас прибалтийские страны могут только подыгрывать Западу, приторговывая своей "антирусскостью", заключил он.
Напомним, ранее президент Эстонии Алан Карис заявил, что его страна сделает всё возможное, чтобы "поставить Россию на колени". По его словам, западным странам необходимо "остановить российскую военную машину". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Карису наглядно показать, как он собирается воплощать задуманное.