Вассерман списал на жажду денег мечты президента Эстонии поставить РФ на колени

Прибалтийским странам осталось лишь зарабатывать на своей "антирусскости", потому что их экономическое процветание было связано с Россией, но сейчас они сами разрушили все связи. Об этом "Царьграду" рассказал член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя призывы Эстонии "поставить Москву на колени".

"Понятно, что сил мешать нам они почти не имеют. Ну, скажем, ограничили они транзит через свою территорию. Ну так мы наладили иные форматы этого самого транзита. И сейчас всё, что они могут, — это выдавать грязные, резкие фразы в надежде, что за эти фразы им что-то дадут", — пояснил Вассерман.