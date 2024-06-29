Белорусские военные обнаружили "проходы" для диверсантов со стороны Украины Минобороны Белоруссии сообщило о росте напряжённости на границе с Украиной 29 июня, 09:17 ВСУ усиливаются вблизи Белоруссии. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Белоруссия фиксирует рост напряжённости на границе с Украиной, у ВСУ увеличивается количество военной техники и личного состава. Об этом сообщил замкомандующего Силами специальных операций (ССО) по идеологической работе Вооружённых сил страны полковник Вадим Лукашевич.

"У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжёлая дальнобойная артиллерия и другая техника", — цитирует чиновника МО Белоруссии.

Лукашевич добавил, что солдаты ВСУ "постоянно занимаются пиаром того, что якобы сооружают оборонительные позиции, строят оборонительные сооружения, минно-взрывные заграждения" в непосредственной близости от белорусских границ. По его словам, украинцы пытаются создать видимость, что якобы просто готовятся к защите, но на самом деле у них в планах наступательные или диверсионные действия.

Лукашевич пояснил, что разведка зафиксировала проходы в так называемых оборонительных сооружениях ВСУ, что должно помочь противнику пробраться на белорусскую землю. Также над приграничными районами кружат украинские дроны, и Киев усилил радиоэлектронное наблюдение рядом с Белоруссией, продолжил он. По его словам, военнослужащие страны готовы к любым провокациям с украинской стороны и в случае необходимости дадут решительный отпор.

Ранее Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии заявил, что увеличилась численность группировки вооружённых формирований Украины на одном из участков украинско-белорусской границы. Также были замечены тяжёлые вооружения, такие как американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley ("Брэдли"), реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс"), зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard ("Гепард") производства ФРГ, гаубицы M777, МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный).

Авторы Татьяна Миссуми