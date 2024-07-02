Белоруссия привела в высокую боеготовность силы ВВС и ПВО из-за Украины
Лукашенко: Силы ВВС и ПВО находятся в высокой боевой готовности из-за ВСУ
Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Силы специальных операций и пограничники перекрыли направления вероятного движения противника на южной и западной границах Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
"Пограничники переведены на усиленную охрану госграницы. Развёрнуты силы специальных операций, не только пограничники, но и наши военные сегодня перекрыли направление вероятного движения противника", — сказал он в Минске на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.
По словам белорусского лидера, сегодня Москва и Минск координируют действия в сфере воздушной обороны, на позиции выведены ракетные системы "Полонез" и "Искандер", в высокую боевую готовность из-за активизации ВСУ приведены силы ПВО и ВВС. При этом Лукашенко заверил, что столкновений на границе с Украиной допущено не будет и республика не собирается ввязываться ни в какие боевые действия. Также политик указал, что в курсе, откуда НАТО собирается "идти" в случае попыток эскалации ситуации.
Напомним, ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил об увеличении численности группировки ВСУ на одном из участков границы. Там заметили в том числе американские боевые машины пехоты Bradley и РСЗО HIMARS. Минск перебросил вооружение в тот район. В Кремле же заявили, что обстановка на границе вызывает беспокойство Москвы.