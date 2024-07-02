Белоруссия привела в высокую боеготовность силы ВВС и ПВО из-за Украины

"Пограничники переведены на усиленную охрану госграницы. Развёрнуты силы специальных операций, не только пограничники, но и наши военные сегодня перекрыли направление вероятного движения противника", — сказал он в Минске на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.

По словам белорусского лидера, сегодня Москва и Минск координируют действия в сфере воздушной обороны, на позиции выведены ракетные системы "Полонез" и "Искандер", в высокую боевую готовность из-за активизации ВСУ приведены силы ПВО и ВВС. При этом Лукашенко заверил, что столкновений на границе с Украиной допущено не будет и республика не собирается ввязываться ни в какие боевые действия. Также политик указал, что в курсе, откуда НАТО собирается "идти" в случае попыток эскалации ситуации.