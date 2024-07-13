"У нас осложнений нет": Лукашенко сообщил о ликвидации напряжённости на границе с Украиной
Лукашенко: Напряжённость на белорусско-украинской границе ликвидирована
Лукашенко посещает дислокации зенитного ракетного полка в Лунинецком районе. Обложка © Сайт президента Белоруссии
Напряжённость на белорусско-украинской границе ликвидирована. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам обеспечения военной безопасности на южном операционном направлении.
Белорусский флаг в Лунинецком районе Брестской области, куда приезжал с рабочим визитом Лукашенко. Видео © Telegram / Пул Первого
Как подчеркнул Лукашенко, после "определённой работы" Минска Киев отвёл дополнительные войска, которые ранее были переброшены к границе с Белоруссией. Лидер республики поручил отвести и белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
"Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко днём 13 июля приехал в район республики, граничащий с Украиной. Позже стало известно, что он посетил 56-й зенитный ракетный полк, который дислоцируется в Лунинецком районе Брестской области. В командном пункте Лукашенко доложили об обстановке при выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Также белорусскому лидеру показали территорию и имеющуюся инфраструктуру.
Как сообщал Life.ru, 20 июня Госпогранкомитет Белоруссии заявил об увеличении численности группировки ВСУ на одном из участков границы. Там заметили в том числе американские боевые машины пехоты Bradley и РСЗО HIMARS. Минск перебросил вооружение в тот район. В Кремле же заявили, что обстановка на границе вызывает беспокойство Москвы. Позже Белоруссия привела в высокую боеготовность силы ВВС и ПВО.