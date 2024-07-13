"У нас осложнений нет": Лукашенко сообщил о ликвидации напряжённости на границе с Украиной

Напряжённость на белорусско-украинской границе ликвидирована. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам обеспечения военной безопасности на южном операционном направлении.

Белорусский флаг в Лунинецком районе Брестской области, куда приезжал с рабочим визитом Лукашенко. Видео © Telegram / Пул Первого

Как подчеркнул Лукашенко, после "определённой работы" Минска Киев отвёл дополнительные войска, которые ранее были переброшены к границе с Белоруссией. Лидер республики поручил отвести и белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.

"Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.