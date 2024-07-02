"Нужна серьёзная эскалация": Лукашенко раскрыл план НАТО по вводу войск на Украину

Запад не собирается уходить с "прекрасного плацдарма" на Украине и, более того, нуждается в эскалации для ввода войск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики. Он указал на огромные денежные вливания в Незалежную.

Лукашенко — о планах НАТО на конфликт на Украине. Видео © Telegram / "Пул Первого"

"Я убеждён, что американцы прежде всего и Запад не собираются уходить с Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли… Кто оттуда уйдёт? Но воевать-то некому, поэтому нужна серьёзная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения, натовские войска. Наёмники не справляются", — сказал политик.