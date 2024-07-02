"Нужна серьёзная эскалация": Лукашенко раскрыл план НАТО по вводу войск на Украину
Лукашенко: Запад не хочет уходить с Украины и хочет эскалации для ввода войск
Александр Лукашенко. Обложка © Фотобанк Фонда "Росконгресс" / Вячеслав Викторов
Запад не собирается уходить с "прекрасного плацдарма" на Украине и, более того, нуждается в эскалации для ввода войск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики. Он указал на огромные денежные вливания в Незалежную.
Лукашенко — о планах НАТО на конфликт на Украине. Видео © Telegram / "Пул Первого"
"Я убеждён, что американцы прежде всего и Запад не собираются уходить с Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли… Кто оттуда уйдёт? Но воевать-то некому, поэтому нужна серьёзная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения, натовские войска. Наёмники не справляются", — сказал политик.
По словам белорусского лидера, на границе республики с Украиной уже начались "шевеления", призванные втянуть Минск в боевые действия. Однако у Запада ничего не выйдет, так как страна знает, к чему это приведёт. Лукашенко считает, что НАТО нужен повод, так как ситуация у ВСУ сложилась "катастрофическая, очень серьёзная".
Напомним, ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил об увеличении украинской группировки на одном из участков границы. Помимо прочего, там заметили американские боевые машины пехоты Bradley и РСЗО HIMARS. В ответ Минск перебросил к государственным рубежам дивизион РСЗО "Полонез". Выступая сегодня, Александр Лукашенко также заявил, что силы ПВО и ВВС республики приведены в высокую готовность. В Кремле назвали ситуацию на границе вызывающей беспокойство.