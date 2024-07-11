Блинкен: В пакет помощи Киеву на $225 млн входит батарея Patriot и ПВО NASAMS

В новый пакет военной помощи США Украине на сумму $225 млн входит батарея для зенитного ракетного комплекса Patriot, снаряды для систем ПВО NASAMS, а также другое вооружение. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Этот пакет на сумму $225 млн включает ракетную батарею Patriot, снаряды для NASAMS, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, боеприпасы для противотанковых комплексов TOW, Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные снаряды и прочее дополнительное оборудование", — говорится в сообщении.