Байден объявил о новом пакете помощи для Украины

США предоставили Украине новый пакет оружия и военной техники. Об этом сообщил президент Штатов Джо Байден на встрече с Зеленским в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Он отметил, что сегодня "гордо объявит" о новом пакете. По его словам, это восьмой по счёту транзит оружия после возобновления Вашингтоном поставок киевскому режиму. Однако о том, что войдёт в новый список, он не сказал.