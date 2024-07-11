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11 июля, 17:56

Байден объявил о новом пакете помощи для Украины

Байден: США выделили Украине очередной пакет вооружения 

США предоставили Украине новый пакет оружия и военной техники. Об этом сообщил президент Штатов Джо Байден на встрече с Зеленским в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Он отметил, что сегодня "гордо объявит" о новом пакете. По его словам, это восьмой по счёту транзит оружия после возобновления Вашингтоном поставок киевскому режиму. Однако о том, что войдёт в новый список, он не сказал.

"Я его подписал, кажется, минувшим вечером", — заявил Байден.

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Ранее Life.ru писал, что Байден распорядился направить Украине дополнительную военную помощь на сумму $150 млн. Сообщалось, что в новый пакет войдут артиллерийские снаряды, боеприпас-снаряды и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Кроме того, СМИ узнали, что Соединённые Штаты вскоре объявят о выделении Киеву вооружения на сумму 2,3 миллиарда долларов. А накануне в Белом доме подтвердили выделение очередных миллиардов евро Незалежной cтранами НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / YASAMIN JAFARI TEHRANI

Александра Мышляева
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