"Тысячи на дне": Озвучены огромные потери ВСУ при попытках форсировать Днепр
Губернатор Сальдо: ВСУ потеряли до 5 тыс. человек при попытках форсировать Днепр
Киевский режим потерял до пяти тысяч человек при попытках форсировать Днепр. Как заявил в беседе с РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, при этом тысячи военнослужащих Вооружённых сил Украины остались на дне реки.
"С учётом боёв на других участках левобережья, за время авантюры в Крынках потери вооружённых формирований Украины составили четыре-пять тысяч. Точное число уничтоженного личного состава противника подсчитать непросто — сотни, а то и тысячи из них остаются на дне Днепра", — заявил Сальдо.
Он также рассказал, сколько всего украинские войска задействовали человек для попыток закрепиться на левом берегу Днепра. По его словам, для этих целей Киев направил туда более 10 тысяч солдат.
Ранее Life.ru писал, что четыре украинских военных сделали самодельные плоты и переплыли Днепр с правого берега на левый. Когда они прибыли на место назначения, то сдались в плен российским войскам.
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