Российский "Ланцет" разгромил украинскую станцию РЭБ на правом берегу Днепра
МО РФ: Российские ВДВ уничтожили украинскую станцию РЭБ на правом берегу Днепра
Барражирующий боеприпас ZALA Lancet ("Ланцет"). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Минобороны России сообщило об успешной операции по уничтожению станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили подразделения Воздушно-десантных войск, использовавшие барражирующий боеприпас "Ланцет".
Как сообщили в Министерстве обороны, воздушная разведка с помощью беспилотника ZALA Lancet ("Ланцет") обнаружила объект, излучающий сильные радиоволны.
"Комплексом ZALA обнаружена станция РЭБ противника. Расчёт разведывательного беспилотника умело скорректировал заход "Ланцетов" на цель и зафиксировал поражение станции РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра", — сообщили в Минобороны РФ.
Военное ведомство отметило, что разведывательные подразделения круглосуточно выявляют различные цели с использованием беспилотников ZALA, включая легкобронированную технику иностранного производства, танки и самоходные артиллерийские установки противника. Управление и наведение беспилотников осуществляется операторами в ручном режиме, что позволяет исключить малейшую возможность отклонения от цели.
Ранее Life.ru сообщал, что тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" были модернизированы с целью усовершенствования системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это позволяет эффективно подавлять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника. Новая система создаёт защитный "купол", блокирующий различные частоты, используемые различными типами дронов, включая FPV-дроны.