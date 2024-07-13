Российский "Ланцет" разгромил украинскую станцию РЭБ на правом берегу Днепра

Минобороны России сообщило об успешной операции по уничтожению станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили подразделения Воздушно-десантных войск, использовавшие барражирующий боеприпас "Ланцет".

Как сообщили в Министерстве обороны, воздушная разведка с помощью беспилотника ZALA Lancet ("Ланцет") обнаружила объект, излучающий сильные радиоволны.

"Комплексом ZALA обнаружена станция РЭБ противника. Расчёт разведывательного беспилотника умело скорректировал заход "Ланцетов" на цель и зафиксировал поражение станции РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра", — сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство отметило, что разведывательные подразделения круглосуточно выявляют различные цели с использованием беспилотников ZALA, включая легкобронированную технику иностранного производства, танки и самоходные артиллерийские установки противника. Управление и наведение беспилотников осуществляется операторами в ручном режиме, что позволяет исключить малейшую возможность отклонения от цели.