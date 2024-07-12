Осуждённый за коррупцию экс-генерал Росгвардии Драгомирецкий попросился на СВО

Бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий хочет отправиться в зону проведения спецоперации. Он подал ходатайство ещё до вынесения приговора по делу о коррупции, рассказал его адвокат Олег Цуканов.

По данным "Коммерсанта", суд приговорил Драгомирецкого к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима по делу о коррупции. Также его лишили звания генерал-майора.