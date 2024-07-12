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12 июля, 06:40

Осуждённый за коррупцию экс-генерал Росгвардии Драгомирецкий попросился на СВО

Вадим Драгомирецкий. Обложка © rosguard.gov.ru

Вадим Драгомирецкий. Обложка © rosguard.gov.ru

Бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий хочет отправиться в зону проведения спецоперации. Он подал ходатайство ещё до вынесения приговора по делу о коррупции, рассказал его адвокат Олег Цуканов.

По данным "Коммерсанта", суд приговорил Драгомирецкого к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима по делу о коррупции. Также его лишили звания генерал-майора.

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Напомним, об уголовном преследовании Вадима Драгомирецкого стало известно в марте 2023 года. Позднее силовика обвинили в получении многомиллионной взятки, а также превышении полномочий. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказывал, что генерал-майор мог получить откаты от компании-подрядчика при ремонте одной из воинских частей в Московской области.

Матвей Константинов
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